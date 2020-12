F1, pista cortissima a Sakhir: quanti giri si svolgeranno in gara?

Saranno 87 i giri che caratterizzeranno la prima edizione del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale 2020 di F1. L’inedito ‘anello esterno’ del Bahrain International Circuit ospita il sedicesimo atto della stagione, la seconda prova che si tiene nel deserto che sorge alla periferia di Manama.

La configurazione scelta per questa gara è totalmente diversa rispetto a quella utilizzata sette giorni fa per il Gran Premio del Bahrain. Sono infatti solamente 3.543 i metri che compongono questo disegno che sostanzialmente omette la zona centrale dell’abituale tracciato arabo. Il settore misto. Le incognite sono molte alla vigilia di una corsa nuova per tutti. Il circuito permette alcune zone di sorpasso, ma anche un tortuoso tratto dove l’errore è imperdonabile. Il ritmo sarà determinante in un impianto in cui un giro viene percorso in meno di un minuto.

Nonostante l’apparente semplicità della sagoma del tracciato, la gestione gomme potrebbe essere cruciale ancora una volta, in una prova dove la strategia giocherà un ruolo molto importante. Trovare del traffico nel settore più tecnico potrebbe costare caro nella concitata lotta per le posizioni.

Foto:LaPresse