F1, Daniil Kvyat: “Sono molto contento per come è andata oggi”

Daniil Kvyat ha espresso la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il russo di casa AlphaTauri ha chiuso al sesto posto la Q3 con il crono di 53.906 e scatterà alle spalle del messicano Sergio Perez (Racing Point).

Il compagno di box del francese Pierre Gasly è contento del risultato ed è ottimista per la competizione di domani, consapevole di poter puntare su un buon passo gara: Kvyat ha affermato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto contento per come è andata oggi, direi che è stata la mia miglior qualifica dell’anno. All’inizio era tutto più complicato per via del traffico. Ho fatto un giro davvero pulito e sono orgoglioso della mia guida. Domani partiremo da una posizione competitiva. Siamo stati forti per tutto il fine settimana. Stamattina non ero completamente a mio agio. Sarà importante fare una gara solida. Il traffico e la gestione delle gomme renderanno tutto più interessante. Cercheremo di fare del nostro meglio. Il passo gara sembra competitivo, speriamo di confermarci al termine della corsa di domani.”

Foto:LaPresse