Pierre Gasly è stato indubbiamente uno dei piloti migliori della griglia in questo 2020, come dimostra il clamoroso trionfo di Monza ed il 10° posto finale nel Mondiale piloti nonostante una macchina che si è rivelata di fatto la settima forza del campionato. Il francese dell’AlphaTauri si è reso protagonista di un’annata brillante, guadagnandosi la riconferma per la prossima stagione al fianco di un nuovo compagno di squadra, il rookie giapponese Yuki Tsunoda.

“Devo ammettere che, all’inizio dell’anno, pensavo che la stagione sarebbe stata molto più difficile di quanto non sia stata alla fine – rivela Gasly (fonte: Corriere dello Sport) – Durante i test di Barcellona c’erano un paio di cose, soprattutto da un punto di vista aerodinamico, che non andavano, ma il team ha reagito immediatamente. La partenza ritardata della stagione ci ha favorito perché in Austria disponevamo già di alcuni miglioramenti“.

“Dal punto di vista del propulsore siamo molto contenti perché si è dimostrato competitivo – prosegue l’ex pilota Red Bull – La Honda ha fatto un lavoro fantastico durante tutto l’anno, l’affidabilità è aumentata e l’evoluzione prosegue. Questa è stata la mia migliore annata in Formual 1 e non vedo l’ora di scendere in pista per la prossima annata”. Appuntamento fissato dunque dal 2 al 4 marzo per i test invernali di Barcellona, mentre il primo GP è in programma a Melbourne il 21 marzo 2021.

Foto: Lapresse