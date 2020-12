F1 oggi, GP Abu Dhabi 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 11 dicembre, prenderà il via primo giorno del weekend del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

La Mercedes, campione del mondo in carica, ritroverà il suo alfiere principale: Lewis Hamilton, infatti, è tornato dopo aver sconfitto anche il Covid-19. Il britannico, risultato positivo al test prima della prova in Bahrain, si è sottoposto a una decina di giorni di quarantena e a una serie di tamponi che hanno dato esito negativo. Pertanto, Lewis è risultato idoneo per correre e sarà sicuramente il favorito per il successo. La W11, tra le sue mani, è stata una specie di astronave senza difetti e nel mirino c’è il 96° successo in carriera e il 75° con la Stella a tre punte. Di conseguenza, George Russell tornerà al volante della Williams, cercando di esprimere tutto se stesso su una monoposto chiaramente inferiore.

Loading...

Loading...

In Ferrari la situazione non è delle migliori. Charles Leclerc per via dell’incidente a Sakhir pagherà con 3 posizioni di penalità in griglia di partenza, oltre ai due punti tolti dalla patente. Una corsa in salita per il monegasco, che dovrà un po’ raffreddare i bollenti spiriti per non incappare negli stessi errori. Sarà poi un fine settimana molto particolare per il tedesco Sebastian Vettel: il teutonico chiudere il proprio rapporto con la Rossa, disputando la sua ultima corsa coi colori del Cavallino Rampante. Una fine un po’ amara per Seb, che avrebbe sognato portare l’iride a Maranello, ma per varie ragioni il target non è stato centrato.

LA PROGRAMMAZIONE GP ABU DHABI F1 2020 (11 DICEMBRE)

Venerdì 11 dicembre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP ABU DHABI F1 2020

La copertura televisiva del GP di Abu Dhabi di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Abu Dhabi di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e della corsa. Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP di Abu Dhabi di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 12 dicembre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse