Quando arriva il 29 dicembre, per gli appassionati di motori e non, è sempre un giorno particolare. In questa giornata di sette anni fa la vita del tedesco Michael Schumacher, sette volte iridato in F1, cambiò radicalmente. L’incidente sulle nevi di Meribel ha mutato lo “spartito” nel processo esistenziale del Kaiser, dando il via alla sua lunga e strenua battaglia per la vita che ancora oggi porta avanti.

Sette anni si diceva e tra coloro che lo ricordano sempre caramente c’è l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, con cui Michael ha condiviso i momenti più belli della sua carriera nel Circus, vincendo sotto l’insegna del Cavallino Rampante cinque dei suoi sette iridi.

“Penso a Michael (Schumacher ndr.) tante volte. Tutti gli anni trascorsi da quando è avvenuto il terribile incidente. Soprattutto in questi giorni, ovviamente. Amo la sua famiglia, sua moglie Corinna e i bambini (oggi giovani ragazzi) Gina e Mick erano spesso a casa mia. Prego spesso per lui. I tempi con Michael erano tempi speciali. E’ sempre nei miei pensieri, ma ho anche il massimo rispetto per le decisioni che prende la sua famiglia”, le dichiarazioni di Montezemolo al quotidiano tedesco Die Welt.

Foto: LaPresse