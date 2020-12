F1, Mick Schumacher pronto per l’esordio in F1: guiderà la Haas nella FP1 del GP di Abu Dhabi

Mick Schumacher farà il proprio esordio ufficiale in F1 nella giornata di venerdì 11 dicembre in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco sarà al volante della Haas, in una sorta di antipasto della prossima stagione perché il figlio d’arte guiderà questa vettura da titolare nel 2021. Il fresco Campione della F2 prenderà il posto del danese Kevin Magnussen per la prima sessione, affiancando il brasiliano Pietro Fittipaldi, reduce dal GP del Sakhir disputato al posto dell’infortunato Romain Grosjean.

Mick Schumacher avrebbe dovuto esordire qualche mese fa in occasione delle prove libere 1 al Nurburgring, ma il turno venne cancellato causa maltempo. Il 21enne ha commentato in questo modo: “Venendo da un fine settimana come l’ultimo in Bahrain, ci sono solo pochissime cose che potrebbero essere migliori del vincere un campionato. Tra queste, però, c’è la possibilità di essere integrato in un team di Formula 1 e disputare per la prima volta le PL1 di un Gran Premio. Mi sto ancora godendo la vittoria del titolo di F2 e l’entusiasmo che ho dentro diventa ancora maggiore se penso che il prossimo anni sarò titolare in Formula 1 con la Haas“.

Loading...

Loading...

L’erede del grande Michael Schumacher, sette volte Campione del Mondo di F1 (cinque con la Ferrari), ha poi proseguito: “Farò tutto il possibile e al mio massimo a Yas Marina, prendendo questo fine settimana come preparazione per la prossima stagione. La cosa buona è che questa volta non devo preoccuparmi del meteo: non vedo l’ora di condividere la pista con i migliori piloti del mondo e di conoscerli meglio uno ad uno, capire come si avvicinano e affrontano un weekend di gara e iniziare questo viaggio insieme alla Haas qui ad Abu Dhabi”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse