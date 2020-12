Tennis, Billie Jean King Cup 2021: i playoff dell’ex Fed Cup potrebbero giocarsi ad aprile e non a febbraio

Rimbalza dai media olandesi la notizia secondo la quale i playoff di Billie Jean King Cup, nuovo nome della Fed Cup, non si dovrebbero giocare nella prima settimana di febbraio. La ragione risiede nella contemporaneità con le date ormai certe degli Australian Open 2021, o meglio con l’avvicinamento, vista la presenza della bolla nello Stato della Victoria.

La situazione coinvolge anche l’Italia, dal momento che la rappresentativa azzurra dovrà giocare contro la Romania in trasferta. Ufficialmente le date sono ancora quelle del 5-6 febbraio. Le finali (che non coinvolgeranno in ogni caso le azzurre) si svolgerebbero dal 13 al 18 aprile a Budapest.

Va ricordato che le vincenti del playoff saranno ai nastri di partenza del turno di qualificazione del 2022, le perdenti invece dovrebbero affrontare i gruppi zonali, come quello vinto dall’Italia a inizio anno a Tallinn. Di seguito gli accoppiamenti previsti.

Polonia-Brasile

Gran Bretagna-Messico

Serbia-Canada

Lettonia-India

Giappone-Ucraina

Romania-Italia

Argentina-Kazakistan

Olanda-Cina

