Tennis, ITF Dubai 2020: Elisabetta Cocciaretto si arrende nel 2° secondo turno alla rumena Cirstea

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto (n.134 del mondo), impegnata nel secondo turno dell’ITF 2020 di Dubai (Emirati Arabi). L’azzurra è stata sconfitta piuttosto nettamente dalla rumena Sorna-Mihaela Cirstea (n.86 del ranking) con il punteggio di 6-0 6-3 in 1 ora e 15 minuti di partita. L’italiana, dopo aver subito costantemente l’iniziativa della rivale nella prima frazione, ha cercato di contrastare la rumena nella seconda frazione, strappandole in due circostanze la battuta, ma non avendo quel rendimento al servizio che le potesse consentire di rivaleggiare fino in fondo con la tennista nativa di Bucarest.

Nel primo set Cirstea domina in lungo e in largo. Imbarazzante quasi la resa al servizio della n.86 del mondo, che in tutta la frazione perde solo un quindici. Cocciaretto non fa male da fondo e nello stesso tempo la propria palla viaggia troppo poco al cospetto di una giocatrice che meglio si adatta al cemento. E così il 6-0 in 23′ di gioco si commenta da solo.

Nel secondo set l’azzurra cerca di creare qualche problema in più all’avversaria, costruendosi tre palla break (senza sfruttarle) in apertura. Purtroppo per la nostra portacolori, la prestazione in battuta è altamente deficitaria e nello “scambio di cortesie” dal secondo al quarto game si trova a inseguire, indietro di un break. L’ultimo scatto d’orgoglio dell’italiana è nel settimo gioco, quando arriva il secondo controbreak della frazione. Da quel momento, però, si spegne la luce e Cirstea infila una serie di tre giochi a zero che vale la chiosa.

Foto: LaPresse