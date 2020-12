F1, Max Verstappen: “Una gara davvero piacevole, partire davanti fa la differenza e si è visto…”

Max Verstappen, con grande autorità, si è aggiudicato il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il pilota olandese non ha sbagliato davvero nulla in questa sua domenica nel deserto che si affaccia sul Golfo Persico. Ottimo scatto al via, curva 1 presa in maniera tranquilla, quindi da quel momento in avanti non c’è stata storia. Il portacolori della Red Bull sul tracciato di Yas Marina ha veleggiato in solitaria, gestendo nel migliore dei modi le sue gomme ed il vantaggio sugli inseguitori.

Nel corso delle interviste di rito post-gara sotto il podio, Max Verstappen ha analizzato i suoi 55 giri odierni: “Sono contento, ho concluso una prova davvero piacevole. Anche ieri con la pole position avevo fatto grandi cose, ma è la domenica l’importante ed è quella che fa la differenza. Tutto il team ha svolto un lavoro notevole e, davvero, oggi in mano avevo una monoposto piacevole da guidare. Per il resto ho fatto tutto nella giusta maniera, bene al via, quindi gestione delle gomme impeccabile. Partire davanti fa ovviamente la differenza, puoi gestire il tuo ritmo e non solo. Dovrò farlo più spesso”.

L’unico piccolo problema si è visto nel finale con le gomme? “No, sapevo che allungando tanto lo stint avremmo dovuto gestire gli pneumatici in maniera più accorta. Avendo un largo margine sugli inseguitori ho potuto procedere senza stressarli. Ora festeggio, poi si torna a casa, non vedo l’ora”.

Foto: Lapresse