Classifica Mondiale costruttori F1 2020: Mercedes in trionfo davanti a Red Bull. Ferrari deludente desta

La Mercedes ha vinto il Mondiale costruttori F1 2020. Le Frecce d’Argento si sono imposte per la settima volta consecutiva, da veri dominatori indiscussi dell’era ibrida: undici vittorie di Lewis Hamilton, 2 successi di Valtteri Bottas, cinque doppiette. Uno show totale della scuderia anglo-tedesca, che ha trionfato senza mai andare in difficoltà. Secondo posto comodo per la Red Bull grazie ai risultati di Max Verstappen (2 vittorie, sei secondi posti), terza invece la McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris. Quarta la Racing Point di Sergio Perez (vincitore nel GP del Sakhir) e Lance Stroll. La Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel conclude con un mestissimo sesto posto alle spalle anche della Renault. Di seguito la classifica finale del Mondiale costruttori F1 2020.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2020:

1. Mercedes 573

Loading...

Loading...

2. Red Bull 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 196

5. Renault 179

6. Ferrari 131

7. Alpha Tauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0

Foto: Lapresse