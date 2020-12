F1, Lewis Hamilton: “Non si può vincere sempre”

Lewis Hamilton completa al terzo posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2020. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha gestito la propria posizione per tutti i 55 giri previsti del Yas Marina Circuit.

Il britannico della Mercedes ha concluso alle spalle del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), dominatore dell’ultima prova della stagione. Per quest’ultimo, autore della pole-position ieri, si tratta della prima affermazione in carriera sotto i riflettori dell’insidioso tracciato di Abu Dhabi, la seconda in questo 2020.

Poco prima di salire sul podio, ai microfoni della massima formula, Lewis Hamilton ha dichiarato: “Non si può vincere sempre. Considerando le mie ultime due settimane, sono felice del week-end. Non ero al cento per cento in macchina. È stata una gara durissima fisicamente, ho sofferto molto. Complimenti a Max e grazie al team per il sostegno in questa gara. Ottenere un doppio podio è il modo perfetto per completare il 2020. Non ero nelle condizioni ideali. Settimana scorsa non avrei mai pensato di essere qui. Spero di tornare al meglio nelle prossime settimane. Le Red Bull hanno fatto un lavoro fantastico, erano irraggiungibili per noi. Mi auguro che nel 2022 ci possano essere più auto in gioco per la vittoria. Spero che il cambio regolamentare aiuti lo spettacolo”.

Foto:LaPresse