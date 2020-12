F1, Max Verstappen: “Rispetto Leclerc come pilota, ma la mia gara è stata rovinata e non è bello”

Non ha ancora smaltito del tutto la delusione del ritiro nel primo giro l’olandese della Red Bull Max Verstappen nel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. L’orange, in vista dell’ultimo round ad Abu Dhabi, si augura di riscattare quel risultato poco gradito, ritenendo di avere una macchina all’altezza della situazione.

Una monoposto che, a suo dire, sarebbe stata vincente anche nella corsa di domenica scorsa, non fosse stato per l’eccessiva aggressività altrui: “È ancora frustrante, avevamo una macchina veloce e non vedevo l’ora di fare una buona gara. Ci sono state tre occasioni durante quel primo giro in cui ho cercato di evitare il contatto, ma tutti sembravano piuttosto aggressivi. Rispetto Charles (Leclerc, ndr) come pilota e queste cose accadono a tutti prima o poi, ma la mia gara è stata rovinata e questo non è bello, nemmeno per il Team perché anche loro meritavano un buon risultato“, le sue parole riportate dall’Ansa.

Loading...

Loading...

Max, da questo punto di vista, fa un bilancio della stagione. Un’annata nella quale ha cercato di porre un freno al dominio Mercedes, dovendo però fare i conti con un differenziale tecnico troppo elevato: “E’ stato un anno difficile non solo per i piloti, ma per tutta la squadra. Per loro anche di più perché volano prima di noi e devono preparare tutto prima ancora che arriviamo. È stato molto intenso e anche se amiamo le corse, tutti sono pronti per stare con le loro famiglie e godersi un po’ di tempo. Essere secondi o terzi nel campionato piloti non fa davvero la differenza per me. Ovviamente continueremo a spingere per un’altra vittoria“, ha chiosato Verstappen

Foto: LaPresse