F1, Nikita Mazepin si scusa per il video e la ragazza seda le polemiche, accusandosi della pubblicazione

“Voglio scusarmi per le mie recenti azioni sia per quanto riguarda il mio comportamento inappropriato sia perché l’ho postato sui social media. Mi dispiace per le offese che ho provocato e per l’imbarazzo che ho causato al Team Haas. Devo elevarmi a uno standard più alto, in qualità di pilota di Formula 1, e devo riconoscere che ho deluso me stesso e molte altre persone. Prometto che imparerò da questa vicenda“.

Con queste parole il pilota russo Nikita Mazepin, che l’anno prossimo correrà con il Team Haas al fianco di Mick Schumacher, ha voluto chiedere scusa rispetto a quanto è accaduto nell’ultime ore. il ragazzo, che già si era fatto notare per qualche atteggiamento scorretto in pista, questa volta ha passato il limite, suscitando lo sdegno della sua prossima scuderia. Il russo infatti è stato protagonista di un video pubblicato sui social nel quale “importunava” una ragazza, toccandole il seno. Una situazione deprecabile, perché di dominio pubblico. Per questo, Mazepin ha voluto scusarsi.

In seconda battuta è emerso però che la ragazza, Alma Del Caribe, sia stata lei a pubblicare il video, volendo sgomberare qualunque dubbio sul fatto di aver subito violenze dal pilota: “Ciao a tutti, volevo solo dire che io e Nikita siamo amici da diverso tempo e che tutto quello che si è visto in quel video non era nulla di serio. Ci fidiamo reciprocamente e il video ha ritratto una maniera stupida di scherzare tra noi. Sono stata io a postarla sul sul profilo Instagram, era solo uno scherzo. Sono profondamente dispiaciuta. Posso darvi la mia parola che Nikita è una brava persona e che non farebbe mai nulla che potrebbe ferirmi“, le sue parole su una storia su Instagram.

Foto: LaPresse