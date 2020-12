F1, Mattia Binotto su Charles Leclerc: “Può diventare un chiaro leader”

La Ferrari in cerca di una chiara identità. La Rossa sta per concludere un’annata in F1 altamente deludente: nessuna vittoria, sesto posto nella classifica dei costruttori e tante delusioni. La SF1000 si è rivelata un progetto fallimentare sotto tutti i punti di vista e, prima ancora che tecnicamente, si sta cercando una riorganizzazione per garantire stabilità e chiarezza di intenti.

E’ questo il target di Mattia Binotto, Team Principal della scuderia di Maranello. La squadra però ha bisogno di leader sia in fabbrica che in pista. Uno di questi potrebbe essere il monegasco Charles Leclerc. Il ragazzo nativo del Principato, protagonista di un brutto errore nell’ultimo GP di Sakhir dopo aver entusiasmato tutti nelle qualifiche (quarto tempo), deve trovare quel sottile equilibrio tra velocità e controllo, tipico dei grandi campioni. Uno status che si raggiunge però con l’esperienza, aspetto non del tutto favorevole a Charles.

Tuttavia, la Ferrari ha deciso di puntare le proprie fiches su di lui, sia per il talento espresso che per le casse del team. Non è un caso infatti che il tedesco Sebastian Vettel andrà via al termine di questo campionato e al suo posto arrivi il più “economico” Carlos Sainz. La squadra, dunque, crede in Leclerc e ritiene possa essere una figura di riferimento: “Faccio spesso dei confronti, penso che ci siano somiglianze. La Ferrari all’epoca, dal 1995 al 2000, stava investendo. Stavamo investendo come stiamo investendo oggi, sulle tecnologie, ma anche sulle persone, impiegando giovani e giovani ingegneri. Se guardo alla Ferrari negli ultimi anni, abbiamo impiegato molti giovani ingegneri, che oggi iniziano a diventare le nostre basi. All’epoca c’era anche un leader come pilota, Michael (Schumacher ndr.). Penso che oggi abbiamo Charles (Leclerc ndr.). Ovviamente non è esperto come Michael, perché non è un campione del mondo, mentre il tedesco lo era. Però Leclerc si sta sviluppando come leader, e lo sta facendo bene“, le parole di Binotto, parlando a ‘Beyond the Grid‘, podcast ufficiale della F1 (riportato dall’Ansa).

