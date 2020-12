Siamo tutti in attesa di un cenno in casa Mercedes relativamente alla firma di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1. L’alfiere delle Frecce Nere, infatti, ancora non ha firmato il rinnovo di contratto che tutti si aspettano.

Quali sono dunque i motivi di questo ritardo? Probabilmente, le due parti stanno definendo i particolari di un accordo economico che dovrebbe appunto dare seguito al rapporto tra LH44 e la Stella a tre punte. Spirito di continuità che la scuderia di Brackley ha voluto dare con la conferma di Toto Wolff nel ruolo di Team Principal. Da questo punto di vista, Lewis non può che esserne contento: “Sono felice ed orgoglioso del fatto che Toto abbia firmato il rinnovo. Lui è un leader importante per il team e i successi ottenuti non sarebbero stati possibili senza di lui. È una grande figura di spicco e penso che per la squadra sia meglio avere quella longevità”.

In merito al contratto, il britannico si è così espresso: “Non abbiamo ancora iniziato le conversazioni in merito. Toto e io dovremmo farlo nei prossimi giorni. Abbiamo viaggiato molto negli ultimi giorni”. Siamo quindi prossimi alla chiosa? Probabilmente sì.

Foto: LaPresse