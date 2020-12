F1, Lewis Hamilton dopo la positività al Covid-19: “Devastante non correre, proteggere noi stessi e gli altri”

Stamattina è arrivata la news abbastanza sconvolgente: il campione del mondo Lewis Hamilton non sarà in gara nel GP di Sakhir di F1 a causa della sua positività al Covid-19. Il britannico non andrà in pista nel week-end sul circuito nel quale si era imposto pochi giorni fa. Ancora da decidere il nome del pilota che sostituirà il fenomenale nativo di Stevenage.

Le parole del britannico in un messaggio sui social: “Ciao ragazzi, è devastante non correre questo weekend. Fin da quando abbiamo iniziato la stagione a giugno, io e il mio Team abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e abbiamo seguito le indicazioni ovunque fossimo. Sfortunatamente, anche se la scorsa settimana sono risultato negativo a tre test, ieri mi sono svegliato con dei sintomi blandi e ho fatto un ulteriore test che è risultato positivo. Sono entrato immediatamente in autoisolamento per i prossimi 10 giorni. Sono davvero dispiaciuto di non poter essere in pista questo weekend ma la mia priorità è rispettare i protocolli e proteggere gli altri. Sono veramente fortunato a stare bene e avere solo pochi sintomi e farò del mio meglio per stare bene e in salute. Per favore, badate a voi stessi là fuori, non si può mai essere abbastanza attenti. Sono tempi preoccupanti per tutti e abbiamo bisogno di essere sicuri di badare a noi stesso e agli altri”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse