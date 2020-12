F1, Lewis Hamilton correrà il GP di Abu Dhabi: è guarito dal Covid-19. George Russell torna sulla Williams

Il britannico Lewis Hamilton ritorna alla guida della Mercedes: ci sarà lui alla nel GP di Abu Dhabi 2020 di F1 dopo essere risultato negativo anche all’ultimo tampone a cui si è sottoposto e così nell’ultima prova stagionale George Russell ritornerà a guidare la Williams.

Russell aveva sostituito Hamilton nell’ultimo GP disputato, quello di Sakhir, in Bahrain, saltato dal secondo per positività al Coronavirus: sulla Williams, a cascata, era salito Jack Aitken, per sostituire Russell, il quale comunque ha ben figurato, raccogliendo però soltanto tre punti per un grave errore al box Mercedes.

Loading...

Loading...

Russell ieri in conferenza stampa aveva detto: “Non è stato facile parlare al telefono con mia madre e mia sorella, erano in lacrime. Quando hai la possibilità di vincere e svanisce così per due volte è dura. Ma penso anche di poter essere orgoglioso di quanto ho fatto. Non credo che la mia prestazione abbia messo in difficoltà la Mercedes“.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse