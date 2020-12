F1, la Renault conferma il test ad Abu Dhabi per Fernando Alonso

“Chi la dura la vince“. Dopo una lunga battaglia la Renault ha centrato il suo obiettivo: Fernando Alonso potrà prendere parte ai test di Abu Dhabi in programma il 15 dicembre che, sulla carta, sarebbero stati aperti solamente ai piloti rookies. La sessione, di fatto, ha assunto i connotati di un collaudo aperto nel quale le scuderie potranno schierare ben due monoposto. Una chance per Nando che potrà sfruttare questa occasione per mettere chilometri e abituarsi nuovamente a portare al limite una F1.

Come riportano le cronache, l’asturiano, che a luglio 2021 compirà 40 anni, si sta preparando nei minimi dettagli dal punto di vista fisico, avendo già guidato la monoposto anglo-francese in occasione del secondo filming day che si è svolto a Barcellona. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, oggi sono arrivate delle conferme sulla presenza di Alonso nel test citato. Lo spagnolo parteciperà alla sessione insieme al pilota di F2 Guanyu Zhou nel team di Enstone.

CONFIRMED: @gyzhou_33 & @alo_oficial to test for Renault DP World F1 Team in Abu Dhabi. Guanyu Zhou and Fernando Alonso will drive the Renault R.S.20 in the one-day post-season test held at the Yas Marina Circuit on Tuesday 15 December. 🏎 https://t.co/uo6fkrlOQ7#RSspirit pic.twitter.com/N1NZ5fA2bQ — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 3, 2020

La concessione della FIA non era stata valutata positivamente dalle squadre rivali, valutandolo il tutto come un evidente vantaggio nella preparazione del prossimo campionato per Renault. McLaren e Racing Point avevano già annunciato che non avrebbero partecipato, non avendo rookie da selezionare. La Pirelli, non avendo la presenza di tutte le squadre, ha deciso di non portare le gomme Prototipo che sono state omologate per il 2021, ma metterà a disposizione delle squadre le gomme 2020. In Ferrari hanno annunciato l’abbinata Antonio Fuoco-Robert Shwartzman per l’ultima uscita stagionale della SF1000.

Foto: LaPresse