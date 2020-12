F1, orario gara GP Abu Dhabi 2020: guida Sky e TV8, programma, palinsesto

Signore e signori, si va a concludere ufficialmente la stagione 2020 della Formula Uno. Oggi, alle ore 14.10 prenderà il via l’ultima gara del campionato, il Gran Premio di Abu Dhabi, nello splendido scenario di Yas Marina, nella notturna del deserto che si affaccia sul Golfo Persico. Chi sarà, dunque, l’ultimo vincitore di questa annata così particolare?

Loading...

Loading...

Davanti a tutti scatterà un ottimo Max Verstappen, che è stato in grado di bruciare sul filo di lana le due Mercedes. Sarà, però, Valtteri Bottas a scattare al suo fianco, con Lewis Hamilton che comporrà una seconda fila tutta inglese con Lando Norris, che ha soffiato la quarta casella a Alexander Albon. Le Ferrari, invece, saranno indietro. Charles Leclerc, anche per le 3 posizioni di penalità, sarà dodicesimo, esattamente davanti a Sebastian Vettel, all’ultima gara con la scuderia di Maranello.

IN TV – Il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201) e da TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTA LIVE scritta della gara di Yas Marina.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2020 – F1

Domenica 13 dicembre

Ore 14.10 Gran Premio di Abu Dhabi – diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1 e TV8

Repliche su Sky Sport F1: ore 17.00, 20.00, 22.00 e 00.00

Replica su Sky Sport 1: ore 18.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse