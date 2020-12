F1, la classifica delle velocità di punta: Kimi Raikkonen svetta in classifica, lentissime le due Ferrari

Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, il finnico Kimi Raikkonen si è mostrato il più performante nella classifica riservata alle velocità di punta. Al rilevamento dello speed trap, posizionato nel secondo settore del tracciato, l‘Alfa Romeo del finlandese ha registrato il record di 327.3 km/h.

Durante la Q1, l’ex pilota della Ferrari ha strappato alla Williams del canadese Nicholas Latifi (326.5 km/h) il primato della giornata. Renault si piazza al terzo posto con l’australiano Daniel Ricciardo (326.4 km/h) davanti all‘Alfa Romeo del nostro Antonio Giovinazzi (324.4 km/h).

Loading...

Loading...

La classifica vede solo al quinto posto la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, il migliore di coloro che sono passati in Q3. Questo dato lascia intendere che i valori potrebbero essere ‘falsificati’ dalle scie. Durante il primo segmento delle qualifiche, grazie alle parecchie auto presenti sul tracciato, non è da escludere la possibilità che alcuni piloti abbiano approfittato della scia degli avversari per andare più forte sul dritto. Se il risultato di Latifi (motore Mercedes) ed il quinto posto di Hamilton potrebbero essere giustificati, non è la stessa cosa per il Raikkonen e Giovinazzi.

Alfa compare nelle prime quattro posizioni, mentre le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel si piazzano in fondo alla classifica. Tra le due auto, con lo stesso motore, vi è un importante margine di 9 km/h, un dato discutibile.

Nella parte bassa della classifica troviamo anche la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. L’autore della pole-position ha registrato una velocità di 319.5 km/h contro i 318.4 km/h di Vettel.

Renault e Mercedes, presenti in maggioranza nella Top10 di questa speciale graduatoria, sono i propulsori migliori al termine delle qualifiche odierne, mentre delude l’Honda. La casa asiatica, molto competitiva nella prima metà stagionale, paga rispetto alla concorrenza nel circuito di Yas Marina. Il francese Pierre Gasly con AlphaTauri (322.4 km/h) è il migliore tra i motorizzati giapponesi con l’undicesima posizione.

CLASSIFICA VELOCITA’ DI PUNTA QUALIFICHE GP ABU DHABI

1 Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing ORLEN 327.3

2 Nicholas Latifi – Williams Racing 326.5

3 Daniel Ricciardo – Renault DP World F1 Team 326.4

4 Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Racing ORLEN 324.4

5 Lewis Hamilton – Mercedes-AMG Petronas F1 Team 324.0

6 Esteban Ocon – Renault DP World F1 Team 323.7

7 George Russell – Williams Racing 323.5

8 Lando Norris – McLaren F1 Team 323.2

9 Lance Stroll – BWT Racing Point F1 Team 322.8

10 Carlos Sainz – McLaren F1 Team 322.7

11 Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri Honda 322.4

12 Kevin Magnussen – Haas F1 Team 322.1

13 Valtteri Bottas – Mercedes-AMG Petronas F1 Team 322.0

14 Pietro Fittipaldi – Haas F1 Team 321.9

15 Alexander Albon – Aston Martin Red Bull Racing 321.6

16 Sergio Perez – BWT Racing Point F1 Team 321.5

17 Daniil Kvyat – Scuderia AlphaTauri Honda 321.5

18 Max Verstappen – Aston Martin Red Bull Racing 319.5

19 Sebastian Vettel – Scuderia Ferrari 318.4

20 Charles Leclerc – Scuderia Ferrari 318.4

Foto: LaPresse