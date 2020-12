Il 2021 sarà un anno di cambiamenti per quanto concerne la Renault in F1. Come è noto, al volante della monoposto del team anglo-francese ci sarà lo spagnolo Fernando Alonso, tornato lì dove seppe vincere due titoli iridati nel 2005 e nel 2006. A 39 anni le motivazioni di Nando sono ancora molte, ma il marchio con cui correrà l’asturiano sarà quello Alpine. A Boulogne hanno deciso, infatti, di rilanciare il brand di Dieppe nel settore delle sportive stradali, un modo per avere delle ricadute in termini di vendite. In questa chiave si deve valutare tale operazione. Un mutamento che porterà anche a un cambio di livrea?

Da quando esistono le corse, il colore tradizionale delle vetture transalpine è il blu, e le Alpine non dovrebbero essere un’eccezione. È questo il colore che si associa da sempre anche ai bolidi di Jean Rédélé. Pertanto, ci si aspetta che le monoposto di Alonso e del compagno di squadra Esteban Ocon abbiano questi tratti cromatici.

Secondo pero dei suggestivi rendering, ripresi a livello mediatico, del designer spagnolo Arturo Garcia, si ipotizza una livrea con il rosso e il bianco a completare il tricolore francese. Da capire se questa prospettiva si realizzerà l’anno venturo o nel 2022, ma questo lo scopriremo nelle prossime settimane in sede di presentazione.

Foto LaPresse