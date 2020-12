F1 in tv, orario TV8 e Sky: programma GP Sakhir 2020, diretta, differita

Mancano ormai poche ore al via del Gran Premio di Sakhir 2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1. Il Bahrain International Circuit si appresta ad ospitare i piloti del circus per la seconda domenica consecutiva, ma questa volta si gareggerà sull’inedito lay-out dell’outer track di Sakhir. 87 giri con tempi inferiori al minuto per ogni tornata rappresentano una grande incognita per appassionati e team, pronti ad affrontare una gara decisamente atipica rispetto alle abitudini. Bottas scatta in pole davanti a Russell, ma attenzione ad una seconda fila a dir poco scoppiettante formata da Verstappen e Leclerc. Quinto Perez, chiamato ad una nuova grande prestazione sulla Racing Point per provare a strappare un posto in Red Bull per il 2021.

Il Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 18.10, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile vedere la gara in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 19.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo del penultimo appuntamento iridato dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Sakhir 2020 di Formula 1.

PROGRAMMA GP SAKHIR F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 6 dicembre

ore 13.20-14.05, F2, Gara 2, diretta

ore 18.10, F1, Gara, diretta

ore 23.00 replica su Sky Sport Collection

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 6 dicembre

ore 19.05, F1, Gara, differita

