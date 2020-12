F1, il rettilineo principale di Silverstone è stato intitolato a Lewis Hamilton

Il rettilineo principale del circuito di Silverstone è stato intitolato a Lewis Hamilton! Uno dei tracciati più iconici del motorsport a livello globale, dove il 13 maggio 1950 si disputò la prima corsa valida per il Mondiale F1, sarà distinto dal Rettilineo Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo di Formula Uno ha ricevuto questo onore da parte dei gestori del tracciato britannico. L’attuale pilota della Mercedes è così diventato il primo uomo a ricevere questo prestigioso riconoscimento, tra l’altro su una pista dove ha trionfato per ben sette volte in carrierra.

Il maganament di Silverstone ha spiegato in questo modo la sua scelta: “Un omaggio per lo straordinario traguardo dei sette Mondiali conquistati”. Il British Racing Driver’s Cluba ha aggiunto: “È il modo più appropriato per riconoscere i meriti di Lewis, nell’anno in cui raggiunge il record di Michael Schumacher dei sette Mondiali vinti e lo supera per numero di GP conquistati diventando il pilota di maggior successo nella storia della F.1“. Lewis Hamilton è attualmente impegnato ad Abu Dhabi per l’ultimo Gran Premio dell’anno e domani cercherà di vincere per chiudere l’anno in bellezza, dopo aver conquistato il settimo titolo iridato e aver eguagliato il record di Michael Schumacher.

🗣Hamilton Straight We think it’s got a nice ring to it 🤔 We’re delighted to announce the @BRDCSilverstone will rename International Pits Straight in recognition of @LewisHamilton achievements this year. Read full article: https://t.co/nq8w428dcY pic.twitter.com/miPR72FAD5 — Silverstone (@SilverstoneUK) December 12, 2020

