F1, GP Sakhir 2020: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma

Oggi, domenica 6 dicembre, si correrà alle ore 18.10 italiane la gara del GP di Sakhir, sedicesimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Bahrain si deciderà il penultimo vincitore dell’anno. Per chi non potrà seguire la diretta sarà possibile vedere il GP in differita in chiaro. Il penultimo GP stagionale della F1, il GP di Sakhir, sarà trasmesso in differita in tv in chiaro su TV8 alle ore 19.10.

DIFFERITA TV8 GP SAKHIR F1 2020

Domenica 6 dicembre

18.10 F1, gara

DIFFERITA F1

In tv in chiaro su TV8 alle ore 19.10

Foto: LaPresse