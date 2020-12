F1, GP Abu Dhabi 2020: i team proveranno le gomme 2021 durante le libere del venerdì

Ultimo weekend di gara stagionale ormai alle porte per il Mondiale di Formula Uno, con il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 in programma da venerdì 11 a domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina. I team del circus, come già avvenuto in Bahrain, proveranno le gomme Pirelli 2021 durante la seconda sessione di prove libere in modo da raccogliere dati importanti in vista del prossimo campionato. Le squadre torneranno in pista anche martedì 15 sempre ad Abu Dhabi per una giornata di test post-stagionale con il mirino puntato verso l’inizio del Mondiale 2021.

“I team conoscono molto bene il tracciato di Yas Marina, e ciò dovrebbe consentire loro di trarre il massimo delle prestazioni nella sfida finale – ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 della Pirelli – Una particolare attenzione sarà quella dedicata ai test: in FP2, tutti i team proveranno le specifiche 2021 in mescola C4, così come già avvenuto due settimane fa in Bahrain, mentre i post-season test si disputeranno martedì 15. Il test sui pneumatici 2021 dovrebbe consentire ai team di ottenere dati molto utili, mentre quello post-season potrebbe aiutare i piloti a familiarizzare con le monoposto in vista di una stagione 2021 che speriamo possa svolgersi regolarmente”.

Foto: Lapresse