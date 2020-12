F1, George Russell: “Non facile veder svanire una vittoria due volte. In Mercedes nel 2021? Ho un contratto con la Williams”

Ci spera. George Russell si presenta al via dell’ultimo weekend del Mondiale 2020 di F1, ad Abu Dhabi, con tanta voglia di guidare. L’esperienza in Mercedes a Sakhir gli ha riservato emozioni contrastanti: soddisfazione per aver dimostrato di essere competitivo, amarezza per non aver colto il risultato sperato, pensando di non avere un’altra chance.

Tutto, infatti, dipende da Lewis Hamilton e dal suo recupero. Il britannico, sette volte iridato, è risultato positivo al Covid-19 poco prima del fine settimana in Bahrain e quindi la sua partecipazione a quest’ultimo atto è una sorta di corsa contro il tempo. Per essere al via, infatti, Lewis dovrà sottoporsi a quattro tamponi il cui esito dovrà essere negativo. “Al momento stiamo lavorando come se effettivamente dovessi guidare io la Mercedes. Tuttavia, dipenderà da Lewis e se io tornerò nell’abitacolo della Williams o meno“, ha detto Russell in conferenza stampa, presentandosi con la tenuta del team di Brackley. Un indizio che però non è assolutamente significativo per sapere chi sarà nella W11.

George, da questo punto di vista, ha raccontato le sue sensazioni a Sakhir: “Non è stato facile parlare al telefono con mia madre e mia sorella, erano in lacrime. Quando hai la possibilità di vincere e svanisce così due volte è dura. Ma penso anche di poter essere orgoglioso di quanto ho fatto“. Guardando poi il tutto in prospettiva, il britannico ha ammesso: “Io non credo che la mia prestazione abbia messo in difficoltà la Mercedes. Ho ancora molto da imparare, ma nello stesso tempo ho maggior conoscenza della vettura e questo mi può aiutare qui sul circuito di Yas Marina. A Brackley nel 2021? Ho un contratto con la Williams l’anno prossimo, non c’è altro da aggiungere“.

Foto: LaPresse