La Red Bull ha preso una decisione importante per cercare di battere la Mercedes in F1: uscire dalla visione Verstappen-centrica in F1 e cercare di rafforzare una scuderia con un altro pilota in grado di spingere Max e portare punti pesanti al team.

Per questo, la scuderia di Milton Keynes ha modificato la propria filosofia, sempre orientata a puntare sui piloti cresciuti nella propria orbita, per investire sul messicano Sergio Perez, che rappresenta una forte discontinuità rispetto al passato. In questo senso, gli ottimi risultati di Checo con la Racing Point (quarto nel campionato piloti 2020) hanno convinto il team anglo-austriaco a modificare la propria visione.

A chiarire questi aspetti è stato il Team Principal di Red Bull Christian Horner: “Per la prima volta dal 2007 abbiamo pescato al di fuori del programma di sviluppo. Ma è stato necessario per avere la miglior squadra possibile per provare a battere la Mercedes e l’esperienza di Perez ci può aiutare. Capire chi sarebbe stato il compagno di squadra di Verstappen nel 2021 ha comportato pressioni importanti su Albon. Tutti avremmo voluto che restasse e abbiamo preso la decisione solo a stagione conclusa, quando c’erano più dati a disposizione. E nell’ultima parte del 2020 i risultati di Sergio ci hanno spinto a puntare su di lui“, le parole del manager britannico dal sito ufficiale (riportate da gazzetta.it).

Alexander Albon, da questo punto di vista, non ha saputo dare quei riscontri che la squadra desiderava. Tuttavia, Horner ha voluto riconoscere le qualità del thailandese, che dal 2021 ricoprirà il ruolo di terzo pilota: “Alex è una parte importante del team, uno dei piloti più umili con cui abbiamo lavorato. Ora si potrà concentrare sullo sviluppo della vettura 2022 e potrebbe diventare nuovamente un candidato per un sedile in futuro”.

Foto: LaPresse