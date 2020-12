F1, Charles Leclerc: “Non dobbiamo avere aspettative troppo alte per il 2021, ma stiamo spingendo al massimo per migliorare”

La parola d’ordine in Ferrari è migliorare. Il Mondiale 2020 di F1 è stato molto avaro di soddisfazioni per la scuderia di Maranello e il progetto della SF1000 si è rivelato un completo fallimento, senza se e senza ma. Una situazione difficile, resa peggiore dai regolamenti vigenti dal momento che gli interventi sulle monoposto in vista del 2021 potranno essere limitati.

In buona sostanza, sarà difficile cambiare lo spartito. La Rossa, da questo punto di vista, è a lavoro sul nuovo motore che potrà essere montato l’anno prossimo e nello stesso tempo sta investendo tante risorse in vista del campionato del 2022, quando ci sarà un nuovo regolamento tecnico e le monoposto saranno cambiate drasticamente. Tuttavia, prima di arrivare al Mondiale citato, i tecnici cercheranno di modificare ai limiti del possibile la vettura, intervenendo sensibilmente in alcune parti come il retrotreno per minimizzare le tante difficoltà evidenziate in quest’annata.

Loading...

Loading...

Da questo punto di vista, il monegasco Charles Leclerc, intervistato dalla BBC, si espresso con un certo realismo rispetto a quello che potrà accadere: “Non dobbiamo avere aspettative troppo alte pensando al 2021, ma sono comunque fiducioso perché già nel corso di quest’anno dei piccoli miglioramenti si sono visti. So che le persone a Maranello stanno lavorando duro e ho buone sensazioni. Preferiamo però volare bassi, ben sapendo che gli altri hanno saputo fare meglio di noi“, le parole di Charles.

Concetti chiari che hanno un riscontro con la realtà. Il target del Cavallino Rampante, per l’anno venturo, sarà quello di risalire la china e rivaleggiare con Red Bull nel ruolo di principale antagonista di Mercedes. Poi, nel menzionato 2022, si tenterà il colpo.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse