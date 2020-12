Europa League, la giornata delle italiane: Napoli attende la Real Sociedad per qualificarsi. Roma e Milan già certe dei sedicesimi

Domani, 10 dicembre, sarà l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Quasi del tutto delineata la lineup delle trentadue partecipanti alla fase ad eliminazione diretta, che vede ad ora due squadre italiane su tre già con il loro posto prenotato sull’aereo. Vediamo dunque quali sono gli impegni del giovedì delle squadre battente bandiera tricolore.

L’unica che ha ancora qualcosa da giocarsi è il Napoli. I giochi per la qualificazione del gruppo F sono ancora aperti con tre squadre ancora in lizza, ma gli azzurri hanno la possibilità di poter decidere del proprio destino. La squadra di Gennaro Gattuso, prima a 10 punti accoglierà allo Stadio Diego Armando Maradona la Real Sociedad, che occupa la seconda piazza con 8 punti in coabitazione con l’AZ Alkmaar; Lorenzo Insigne e compagni stanno vivendo un momento contrastante, con due vittorie convincenti con Roma e Crotone in campionato ed il pareggio sofferto in casa degli olandesi in Europa. Dall’altra parte i baschi si sono ammalati di pareggite, con ben quattro ‘ics’ tra Liga ed Europa League. Il pareggio è anche il risultato adatto per il Napoli: basta un punto per essere sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, seppur con un presumibile secondo posto tenendo conto che l’AZ ha grandi probabilità di vincere con la cenerentola Rijeka.

Loading...

Loading...

Milan e Roma hanno invece la qualificazione al turno successivo in tasca e potranno approcciare quest’ultimo turno con la testa sgombra. I giallorossi sono in volo per la Bulgaria per affrontare il CSKA Mosca e sono già sicuri del primo posto nel gruppo A con i 13 punti messi in cascina; Paulo Fonseca potrà dunque fare qualche esperimento in vista delle prossime partite di campionato e capire chi può essere utile per recuperare qualche posizione in campionato. Il Milan invece si gioca qualcosa di più contro lo Sparta Praga: i rossoneri sono ancora in lizza per il primo posto nel gruppo H ma devono sperare nella mancata vittoria del Lille contro il Celtic. Mister Pioli ha già annunciato che in Repubblica Ceca troverà spazio chi ha giocato di meno fino ad ora: Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dal problema muscolare patito contro il Napoli, mentre Leao ha recuperato e sarà convocato per il match di domani. Indisponibile invece Ismael Bennacer.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse