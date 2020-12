Conegliano-Calcit Kamnik oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Prenderà il via oggi l’avventura nella Champions League di volley femminile di Conegliano. Le venete affronteranno nella partita d’esordio le slovene del Calcit Kamnik. Un match che vede favorite le ragazze di Daniele Santarelli che partono con i favori del pronostico.

Conegliano è una vera super potenza a livello europeo, nel corso del 2020 ha vinto le sette partite giocate in Champions League ma è stata costretta a fermarsi alla semifinale a causa del coronavirus. La corazzata guidata da Daniele Santarelli tra coppe e campionato è reduce da 32 le vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al mese di dicembre del 2019.

Il tecnico delle venete, come di consueto, si affiderà alle sue atlete migliori con Joanna Wolosz in cabina di regia, in corso d’opera potrebbe trovare spazio anche Alessia Gennari, che azionerà le bocche di fuoco: Paola Egonu, Miriam Sylla, Raphaela Folie, Kimberly Hill e Robin De Kruijf.

Di seguito il programma della partita d’esordio di Conegliano in Champions League contro le slovene del Calcit Kamnik. La partita prenderà il via alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della CEV European Volleyball e da Eurovolley.tv.

CONEGLIANO-CALCIT KAMNIK CHAMPIONS LEAGUE

MARTEDì 8 DICEMBRE

ore 18.00 A. Carraro Imoco Volley – Kamnik Calcit (Eurovolley.tv e Youtube della CEV European Volleyball)

Foto: LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva