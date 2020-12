Classifica Mondiale piloti F1 2020: Lewis Hamilton campione del Mondo. Leclerc 8°, Vettel 13°

Lewis Hamilton è il Campione del Mondo 2020 di F1. Il fuoriclasse britannico si è imposto per la settima volta nel corso della sua carriera e ha eguagliato il record di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes ha giganteggiato in lungo e in largo: 11 vittorie (di cui cinque consecutive), un secondo posto, due terzi posti, un quarto, un settimo e una non partecipazione per positività al Covid-19.

Questo lo score di Lewis Hamilton, il quale ha avuto la meglio nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas (vincitore di due gare) e dell’olandese Max Verstappen, terzo con la Red Bull (si è imposto in due Gran Premi). Sergio Perez conclude in quarta posizione con la Racing Point (magnifico trionfatore nel GP del Sakhir), appena davanti alla Renault di Daniel Ricciardo. Charles Leclerc con la Ferrari è soltanto ottavo, alle spalle anche della McLaren di Carlos Sainz e della Red Bull di Alexander Albon. Di seguito la classifica finale del Mondiale piloti F1 2020.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 347

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 223

3. Max Verstappen (Red Bull) 214

4. Sergio Perez (Racing Point) 125

5. Daniel Ricciardo (Renault) 119

6. Carlos Sainz (McLaren) 105

7. Alexander Albon (Red Bull) 105

8. Charles Leclerc (Ferrari) 98

9. Lando Norris (McLaren) 97

10. Lance Stroll (Racing Point) 75

11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 75

12. Esteban Ocon (Renault) 62

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 33

14. Daniil Kvyat (AlphaTauri) 32

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4

18. George Russell (Williams/Mercedes) 3

19. Romain Grosjean (Haas) 2

20. Kevin Magnussen (Haas) 1

