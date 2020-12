Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in vetta, Lukas Hofer 13°

Il massimo circuito del biathlon maschile è rimasto a Kontiolahti, dove è già andato in scena nel passato fine settimana. Originariamente le prove dell’imminente weekend avrebbero dovuto tenersi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha scelto di riformare il calendario allo scopo di ridurre al minimo gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di scena quest’oggi la 10 km sprint: una sfida sul filo come al solito, con i dettagli a fare la differenza. La vittoria è andata Tarjei Boe che ha fatto il numero oggi, precedendo il tedesco Peiffer e il fratello (detentore della Coppa del Mondo) Johannes. Migliore degli azzurri è stato Lukas Hofer, che ha concluso in 14ma posizione e l’unico a prendere parte alla gara di inseguimento tra le fila nostrane.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – GENERALE

1 BOE Johannes Thingnes NORWAY 114

2 SAMUELSSON Sebastian SWEDEN 92

3 LAEGREID Sturla Holm NORWAY 83

4 FILLON MAILLET Quentin FRANCE 81

5 LESSER Erik GERMANY 80

6 FAK Jakov SLOVENIA 76

7 MORAVEC Ondrej CZECH REPUBLIC 71

8 JACQUELIN Emilien FRANCE 68

9 PEIFFER Arnd GERMANY 60

10 LOGINOV Alexander RUSSIA 60

13 HOFER Lukas ITALY 51

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – SPRINT

1 BOE Johannes Thingnes NORWAY 108

2 PEIFFER Arnd GERMANY 90

3 BOE Tarjei NORWAY 86

4 PONSILUOMA Martin SWEDEN 80

5 FAK Jakov SLOVENIA 78

6 SAMUELSSON Sebastian SWEDEN 77

7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NORWAY 69

8 DALE Johannes NORWAY 64

9 WEGER Benjamin SWITZERLAND 62

10 BJOENTEGAARD Erlend NORWAY 57

12 HOFER Lukas ITALY 57

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – INDIVIDUALE

1 LAEGREID Sturla Holm NORWAY 60

2 BOE Johannes Thingnes NORWAY 54

3 LESSER Erik GERMANY 48

4 FILLON MAILLET Quentin FRANCE 43

5 MORAVEC Ondrej CZECH REPUBLIC 40

6 SAMUELSSON Sebastian SWEDEN 38

7 FAK Jakov SLOVENIA 36

8 JACQUELIN Emilien FRANCE 34

9 GUIGONNAT Antonin FRANCE 32

10 LOGINOV Alexander RUSSIA 31

20 HOFER Lukas ITALY 21

