Civitanova-Perugia oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Oggi martedì 8 dicembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Le due squadre incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e a Tours, dove va in scena il primo dei due round robin, si affronteranno in un tiratissimo derby italiano che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. La Lube e i Block Devils tornano a fronteggiarsi in Francia, a oltre due mesi di distanza dal loro ultima confronto: la Finale della Supercoppa Italiana, alzata al cielo dalla compagine umbra dopo il successo al tie-break. In SuperLega non c’è ancora stato lo scontro diretto, gli uomini di coach Vital Heynen sono al comando della classifica generale con due punti di vantaggio sui ragazzi di Fefé De Giorgi (11 vittorie a testa su 12 incontri disputati).

La sfida di stasera è particolarmente importante per le dinamiche della Pool B, completata dai padroni di casa del Tour e dai turchi dell’Arkas Izmir, i quali però non si sono presentati in terra transalpina e hanno già consegnato la vittoria a tavolino a tutte le altre squadre presenti. Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per i quarti di finale, dunque l’esito di questa contesa è decisamente cruciale e le due squadre italiane scenderanno in campo col coltello tra i denti, motivatissime a vincere. Civitanova sarà nelle mani di Osmany Juantorena e Yoandy Leal, Perugia si affiderà al fuoriclasse Wilfredo Leon: sono due autentiche corazzate, grandi favorite per la conquista del trofeo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-PERUGIA, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 8 DICEMBRE:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Sir Sicoma Monini Perugia

CIVITANOVA-PERUGIA OGGI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Sport, gratis e in chiaro.

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati), su Eurovolley TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli