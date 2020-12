Ciclocross, Niels Albert: “A Wout Van Aert manca il feeling con la bici da cross. Sta facendo fatica dal punto di vista tecnico”

L’esordio stagionale di Wout Van Aert nel ciclocross non è andato come il fuoriclasse belga sperava. Il vincitore della Milano-Sanremo, nelle prime tre gare disputate, ha raccolto due terzi posti a Tabor e a Kortrijk e un quarto a Boom. Il fiammingo, ad ogni modo, è sempre stato competitivo per il successo delle competizioni a cui ha preso parte, nonostante, per via della sua posizione nel ranking UCI, non sia mai partito un prima fila. Secondo Niels Albert, due volte iridato nel ciclocross e mentore di Wout Van Aert, il problema del portacolori della Jumbo-Visma sarebbe di natura tecnica.

Queste, nello specifico, le parole che Albert ha rilasciato a Het Laatste Nieuws sulla questione: “A Wout manca il feeling con la bici da ciclocross, ma è normale dato che la usa una volta a settimana mentre i suoi avversari ci si allenano ogni giorno. Quando correvo io Stybar era uno dei migliori dal punto di vista tecnico, ma oggi ha perso parte della sua abilità. A Van Aert sta succedendo lo stesso e le cose, da qui in avanti, non potranno fare altro che peggiorare. Ho letto, inoltre, che ora che è andato a fare uno stage in Spagna non ha portato con sé la bici da cross. E’ logico, dunque, che continuerà a esserci una differenza tra lui e i suoi rivali. Comunque non era al top della forma nelle gare disputate, migliorerà per quanto concerne potenza ed esplositività nelle prossime settimane. E poi resta un vincente, sono molto curioso di vederlo contro van der Poel“.

Foto: Lapresse