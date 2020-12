Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Sto meglio rispetto a quando feci il mio esordio l’anno scorso”

Mathieu van der Poel farà il suo esordio stagionale nel ciclocross domani, nello Scheldecross di Anversa, tappa di X2O Badkamers Trofee 2020-2021. L’anno scorso il fuoriclasse neerlandese, campione del Mondo di specialità in carica, trionfò già alla prima uscita dell’annata, la quale avvenne a Ruddervoorde, motivo per cui gli addetti ai lavori si aspettano di vederlo già competitivo per il successo anche stavolta.

L’iridato ha parlato del suo attuale stato di forma in un’intervista a Wielerflits, queste le sue parole: “Mi presento al via dello Scheldecross con buone sensazioni. Sto meglio rispetto a quando feci il mio esordio nella passata stagione. L’anno scorso ho raggiunto il top della condizione solo nel periodo del Mondiale. Nel ciclocross il livello è molto alto e non è facile battagliare contro ragazzi che gareggiano in questa disciplina da due mesi. L’abbiamo visto con Wout Van Aert nelle ultime due settimane. Lui non è stato soddisfatto delle sue prestazioni, ma secondo me ha fatto delle ottime prove. Per entrare totalmente in ritmo, noi che arriviamo dalla stagione su strada, abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Sarei comunque deluso se non fossi competitivo già ad Anversa, anche perché il tracciato mi piace molto. Quest’anno l’unico mio vero obiettivo nel cross è il Mondiale, ma parto per vincere ogni manifestazione a cui prendo parte“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OA Sport