Ciclismo, stagione 2021: approvate le nuove norme di sicurezza e di tutela dei corridori

Nella giornata odierna, il Professional Cycling Council (PCC) ha approvato i principi chiave per una serie di misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza durante le gare su strada. Queste misure saranno sottoposte all’approvazione del comitato di gestione dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) in vista della loro attuazione. La maggior parte di queste misure entrerà in vigore negli eventi UCI WorldTour e UCI Women’s WorldTour dall’inizio del 2021, e saranno poi applicate progressivamente a tutto il calendario internazionale dell’UCI.

Le misure chiave approvate dal PCC sono le seguenti:

– la creazione della posizione di Responsabile della Sicurezza all’interno del Dipartimento Sportivo dell’UCI: la persona che ricoprirà questo ruolo si dedicherà alla sicurezza e alla supervisione della sicurezza negli eventi del calendario su strada internazionale UCI;

– il rafforzamento dell’obbligo per tutti gli organizzatori di eventi di nominare e formare un Event Safety Manager: l’UCI svilupperà il contenuto della missione del responsabile della sicurezza dell’evento e istituirà un sistema di certificazione basato sull’esperienza e sulla formazione;

– l’istituzione, con la collaborazione di un fornitore di servizi esterno con esperienza nella raccolta e analisi dei dati, di un database di incidenti e infortuni che si sono verificati nei principali eventi dell’UCI WorldTour negli ultimi cinque anni, consentendo di mirare più efficacemente le azioni prese dall’UCI per la sicurezza in gara;

– l’introduzione, sempre con il supporto di un fornitore di servizi esterno, e con l’ausilio di nuove tecnologie, di uno strumento che consenta all’organizzatore di beneficiare di una valutazione dei rischi nel percorso proposto diverse settimane prima dell’inizio della manifestazione. Questo strumento consentirà all’UCI e agli organizzatori di indirizzare le proprie azioni per garantire la sicurezza del percorso di gara e identificare potenziali rischi prima degli eventi;

– la revisione – in un’ottica di rafforzamento – delle misure di sicurezza presenti in varie guide pubblicate dall’UCI per i diversi portatori di interesse (organizzatori, corridori, regolatori, produzione televisiva, squadre ecc.) ove necessario;

– il miglioramento e l’ammodernamento delle specifiche riguardanti gli elementi di protezione dagli ostacoli utilizzati lungo il percorso, nonché l’armonizzazione della segnaletica utilizzata lungo il percorso di gara;

– il miglioramento della comunicazione con i corridori quando vengono prese decisioni importanti, nonché la creazione di un protocollo più dettagliato che si occupi della neutralizzazione degli eventi;

– miglioramento della sicurezza nei settori delicati, in particolare la zona d’arrivo e le sue transenne, con l’istituzione, guidata da esperti, di una serie di standard per le transenne utilizzate nel finale di gara, in particolare per gli sprint di gruppo. Tali standard devono essere necessariamente stabiliti in consultazione con le parti interessate e tenendo conto delle caratteristiche del ciclismo professionistico moderno;

– normative più severe riguardanti comportamenti potenzialmente pericolosi dei ciclisti, come il lancio di borracce sulla strada o all’interno del gruppo (che può rappresentare un pericolo per i ciclisti che seguono), e l’assunzione di posizioni pericolose sulla bicicletta (soprattutto in discesa);

– revisione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti e degli oggetti al di fuori delle zone dedicate, con adeguate sanzioni;

– una migliore supervisione quando si tratta dell’uso di attrezzature da parte delle squadre che potrebbero causare problemi variabili (ad esempio freni a disco e portaborraccia): la Commissione sarà chiamata a lavorare su questi argomenti specifici con esperti del settore e le diverse parti interessate dello sport;

– direttive più severe per la condotta dei diversi membri della carovana in corsa (motociclisti, conducenti di veicoli e anche piloti di elicotteri televisivi);

– l’istituzione di un giornale di bordo che consentirà il monitoraggio dell’esperienza dei conducenti e condurrà infine all’applicazione di un sistema di punti di licenza per i conducenti nella carovana della corsa;

– l’istituzione di un briefing più dettagliato e strutturato per tutti i corridori prima dell’inizio di ogni gara, che sarà condotto congiuntamente dal Presidente del Collegio dei Commissari e dall’organizzatore.

Prima di ottenere l’approvazione del PCC, le suddette misure erano state discusse da un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza dei ciclisti, creato dall’UCI e composto da rappresentanti delle diverse parti del ciclismo su strada professionistico. Il gruppo di lavoro si è riunito più volte nel 2020. Il gruppo di lavoro, guidato dal presidente dell’UCI David Lappartient e dal presidente del PCC Tom Van Damme, e coordinato dal dipartimento sportivo dell’UCI, è composto dai seguenti membri:

– AIGCP (squadre): Iwan Spekenbrink, Richard Plugge, Patrick Lefevere e Carsten Jeppesen

– AIOCC (organizzatori): Christian Prudhomme, Richard Chassot e Thierry Gouvenou

– CPA (corridori): Gianni Bugno, Pascal Chanteur, Laura Mora, Philippe Gilbert e Matteo Trentin

Gli effetti di queste diverse misure saranno costantemente valutati e saranno esaminati dal gruppo di lavoro “Sicurezza e regolamenti tecnici” dell’UCI, che si riunirà durante il primo semestre dell’anno.

Il presidente dell’UCI David Lappartient ha dichiarato: “Le misure annunciate oggi ci consentono di compiere un importante passo in avanti nel rafforzamento della sicurezza nelle gare su strada, che è stata una delle maggiori priorità dell’UCI da diversi anni. Tutte le parti del ciclismo professionistico su strada hanno condiviso le loro preoccupazioni e proposto soluzioni; ed è su questa base che le misure annunciate sono state redatte prima di essere approvate dai diversi organi competenti, tra cui il Professional Cycling Council, che riunisce rappresentanti di squadre, organizzatori e corridori. Il ciclismo ha ora un solido piano d’azione, che continueremo a migliorare in consultazione con tutti gli interessati”.

Iwan Spekenbrink, Presidente dell’Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels (AIGCP) ha aggiunto: “In qualità di proprietari di team e datori di lavoro, la priorità assoluta è avere l’ambiente di gara più sicuro per i nostri ciclisti. Inoltre, un ambiente di gara sicuro è essenziale per trasmettere la migliore immagine del ciclismo ai fan, alla società e ai vari partner commerciali (tv, sponsor, città, ecc.). I principi che sono stati convalidati dal Professional Cycling Council sono importanti e un primo buon passo necessario per noi per raggiungere questi obiettivi e portare la sicurezza in prima linea nel ciclismo su strada professionistico. Non vediamo l’ora di vedere questi principi implementati, così come la frequente valutazione della loro attuazione “.

Christian Prudhomme, Presidente dell’Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC), ha affermato: “Ogni organizzatore desidera organizzare la gara più sicura possibile. Queste nuove misure aumentano le responsabilità per gli organizzatori, così come per i team e per i corridori. Lavorando insieme, queste misure andranno a vantaggio della sicurezza e dell’immagine del ciclismo e aiuteranno a far crescere il nostro sport “.

Infine Philippe Gilbert, portavoce e rappresentate dei corridori, ha concluso dichiarando: “In qualità di professionista direttamente influenzato da queste nuove misure, sono estremamente lieto di essere stato coinvolto e ascoltato durante il processo di consultazione condotto dall’UCI. Ciò mi ha permesso di esprimere direttamente le nostre preoccupazioni su argomenti importanti come la progettazione delle transenne e la garanzia che i veicoli in gara siano gestiti in sicurezza intorno ai ciclisti. Sono soddisfatto del risultato e sono lieto di vedere che il mio contributo fornirà maggiore sicurezza per noi e per la prossima generazione di piloti che seguiranno”.

