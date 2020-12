Ciclismo, la Deceuninck-Quick Step presenta la nuova divisa per la stagione 2021

La Deceuninck-Quick Step ha presentato, tramite il suo profilo Twitter, la nuova divisa che i suoi corridori useranno nella stagione 2021. Il bianco scomparirà totalmente dalle maglie degli alfieri del rinnomato sodalizio belga e verrà sostituito da un insieme di varie tonalità di blu. Nella parte superiore la casacca della Deceuninck sarà di color blu marino, mentre in quella inferiore blu notte. Di seguito le prime foto della divisa che Remco Evenepoel e compagni vestiranno nel 2021.

Foto: BeelWout