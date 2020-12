Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: van der Poel e Van Aert si sfidano sul tracciato inedito di Dendermonde

I grandi del ciclocross mondiale, durante il periodo natalizio, non hanno un attimo di tregua. Oggi si gareggerà a Zolder, tappa di Superprestige, e domani, invece, sarà la volta della terza prova della Coppa del Mondo 2020-2021 di specialità, la quale si terrà sul tracciato inedito di Dendermonde. Del percorso sappiamo ancora molto poco, dato che non sono trapelate nemmeno tante informazioni. Quel che è certo, però, è che tra gli uomini il favorito sarà il campione del Mondo Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), atleta adatto a qualsiasi tipo di circuito, e il suo avversario più temibile, come al solito, sarà Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

A contendere il successo ai due Dioscuri ci sarà, in primis, dato che quello di Dendermonde è un tracciato ideato dal loro team manager, il tridente della Pauwels composto dal campione d’Europa Eli Iserbyt, dal campione del Belgio Laurens Sweeck e dal leader della manifestazione Michael Vanthourenhout. Altri rivali temibile per van der Poel e Van Aert saranno il britannico Tom Pidcock (Trinity), il quale se il circuito si rivelasse particolarmente duro e fangoso potrebbe anche battere i due Giganti, il vincitore delle ultime due edizioni della Coppa del Mondo Toon Aerts (Telenet) e quel Quinten Hermans (Tormans) che è parso in grande crescita di condizione nelle ultime due settimane.

Non avendo particolari informazioni sulla conformazione del tracciato, anche tra le donne non si può non indicare, dunque, come favorite quelle crossiste che nelle ultime settimane hanno dominato in lungo e in largo, vale a dire la leader della Coppa del Mondo Lucinda Brand (Telenet), l’iridata in carica Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) e quella Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) che ha concluso sul podio le ultime dieci gare da lei disputate. Non va sottovalutata, oltretutto, la Cannibale Marianne Vos (CCC), la quale ha mostrato, tra Essen ed Herentals, di godere già di un buonissimo stato di forma.

La prova di Coppa del Mondo di Dendermonde, inoltre, vedrà anche il ritorno alle competizioni di Annemarie Worst (777). La vicecampionessa del Mondo si era presa un breve periodo di pausa dopo alcune prestazioni oltremodo deludenti dovute a un problema di overtraining. Per quanto concerne le azzurre, sia Eva Lechner (Starcasino) che Alice Maria Arzuffi (777) avrebbero i mezzi per competere per una top-10. La seconda, peraltro, dato che al momento occupa l’ottava posizione nella graduatoria generale della Challenge, dovrebbe partire dalla prima fila. Questo potrebbe permetterle di soffrire meno del solito nelle fasi iniziali della competizione.

