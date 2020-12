Ciclismo, Tom Pidcock mette nel mirino la Strade Bianche, le classiche delle Ardenne e la prova di cross country delle Olimpiadi di Tokyo

L’enfant prodige britannico Tom Pidcock, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia U23, del Mondiale U23 di cross country e vicecampione del Mondo Elite di ciclocross, ha annunciato quello che sarà il suo programma nel 2021. Il neoacquisto del Team Ineos, stante quanto riporta Het Nieuwsblad, nella prima parte della stagione punterà alla Strade Bianche e alle classiche delle Ardenne. Da maggio, invece, metterà da parte la bici da strada per dedicarsi alla mountain bike con un grande sogno nel cassetto: l’oro olimpico.

Pidcock non sarà, invece, al via delle classiche del Nord. Il britannico dichiara di volerle correre un giorno, ma di non sentirsi ancora pronto ora, dato che è anche un corridore estremamente leggero (pesa meno di 60 kg). Tom, inoltre, continuerà a fare ciclocross in inverno e afferma di voler prendere parte ad almeno dieci gare ogni anno dato che sogna, un giorno, di vincere il titolo iridato tra gli Elite dopo averlo conquistato sia tra gli juniores che tra gli U23.

Al momento, invece, Pidcock non sembra assolutamente pensare ai grandi giri. Il giovane britannico in passato ha dato prova di andare molto forte a cronometro, vincendo un titolo iridato tra gli juniores, e da U23 ha dominato corse a tappe durissime come il Giro d’Italia di categoria e il Tour Alsace. Sicuramente, dunque, nei prossimi anni lo vedremo battagliare anche su quel versante, ma, al momento, il fuoristrada e le classiche hanno la priorità.

Foto: Valerio Origo