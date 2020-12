Ciclismo su pista: due giorni di allenamenti per le azzurre a Montichiari, le convocate di Salvoldi

Torna a radunarsi la Nazionale italiana di ciclismo su pista al femminile dopo le imprese arrivate agli ultimi Europei di Plovdiv. Il mirino è ovviamente puntato sui Giochi Olimpici di Tokyo 2021, bisognerà arrivare al massimo della forma e con i giusti automatismi. Oggi nel Velodromo di Montichiari a lavoro tante giovani, da domani invece spazio alle atlete della Nazionale élite con alla guida Dino Salvoldi: presenti tutte le più forti atlete del panorama italiano. Andiamo a scoprire le convocate.

Convocati mercoledì 9 dicembre

Basilico Valentina Racconigi Cycling Team

Loading...

Loading...

Bolognesi Gaia Awc Re Artu’ General System

Contarin Elena Breganze Millenium

Fiorin Sara G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Incerti Elisa A.S.D.Vo2 Team Pink

Paccalini Alessia Gs Olimpia Valdarnese

Pepoli Sara Pol. Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica

Sanfilippo Martina A.S.D.Vo2 Team Pink.

Convocate giovedì 10 dicembre

Alzini Martina Valcar – Travel & Service

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Fidanza Martina G.S. Fiamme Oro

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre

Gasparrini Eleonora Camilla A.S.D.Vo2 Team Pink

Guazzini Vittoria G.S. Fiamme Oro

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Zanardi Silvia Bepink

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse