Ciclismo, Michal Kwiatkowski rinnova per tre anni con il Team Ineos

Michal Kwiaktowski ha rinnovato, per altri tre anni, il suo contratto con il Team Ineos. Lo riporta Wielerflits. Il corridore polacco era sbarcato all’ex team Sky nel 2016 e negli anni ha vissuto diversi alti e bassi. Tra i suoi migliori risultati con la maglia del sodalizio britannico ricordiamo il successo alla Milano-Sanremo 2017, la vittoria di una tappa al Tour de France 2020 e i trionfi alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Polonia nel 2018. Di contro, però, ha vissuto momenti particolarmente complicati sul finire delle stagioni 2016 e 2019.

Kwiatkowski, in Ineos, continuerà ad avere un doppio ruolo. Nelle classiche di primavera sarà uno dei fari delle squadra, mentre nei grandi giri lavorerà per i compagni. Nel corso delle varie annate, il polacco ha recitato un ruolo fondamentale, in supporto ai suoi capitani, sulle strade del Tour de France. Proprio questo, però, secondo molti è la causa della flessione di Michal nelle gare in linea. Ricordiamo, infatti, che Kwiatkowski non vince una corsa di un giorno dall’estate del 2017, quando si impose nella Clasica de San Sebastian.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse