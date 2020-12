Ciclismo, la Qhubeka Assos chiude il mercato coi colpi Robert Power e Bert-Jan Lindeman

La Qhubeka Assos, la squadra di Fabio Aru, Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo, ha annunciato, tramite il suo sito web, le due firme con cui ha chiuso ufficialmente il suo mercato. Si tratta dell’australiano Robert Power, in uscita dalla Sunweb, e del neerlandese Bert-Jan Lindeman, il quale lascia la Jumbo-Visma dopo sei anni. Il primo è un corridore adatto a corse in linea dal percorso vallonato. Da U23 era molto quotato anche come uomo da corsa a tappe dato che vinse il Giro della Valle d’Aosta nel 2015. Tuttavia, la sua crescita è stata compromessa da alcuni problemi fisici. Tra i risultati più importanti ottenuti da Power tra i professionisti ci sono il sesto posto alla Strade Bianche 2018 e le vittorie alla Prueba Villafranca de Ordizia 2018 e alla Japan Cup 2018. Lindeman, invece, è un passista che ha toccato il punto più alto della sua carriera vincendo una tappa alla Vuelta 2015.

IL ROSTER COMPLETO DELLA QHUBEKA ASSOS 2021

1. Sander Armée (Belgium)

2. Fabio Aru (Italy)

3. Carlos Barbero (Spain)

4. Sean Bennett (USA)

5. Connor Brown (South Africa/New Zealand)

6. Victor Campenaerts (Belgium)

7. Dimitri Claeys (Belgium)

8. Simon Clarke (Australia)

9. Nicholas Dlamini (South Africa)

10. Kilian Frankiny (Switzerland)

11. Michael Gogl (Austria)

12. Lasse Norman Hansen (Denmark)

13. Sergio Henao (Colombia)

14. Reinardt Janse van Rensburg (South Africa)

15. Bert-Jan Lindeman (Netherlands)

16. Giacomo Nizzolo (Italy)

17. Matteo Pelucchi (Italy)

18. Robert Power (Australia)

19. Domenico Pozzovivo (Italy)

20. Mauro Schmid (Switzerland)

21. Andreas Stokbro (Denmark)

22. Dylan Sunderland (Australia)

23. Harry Tanfield (Great Britain)

24. Karel Vacek (Czech Republic)

25. Emil Vinjebo (Denmark)

26. Max Walscheid (Germany)

27. Łukasz Wiśniowski (Poland)

Foto: Lapresse