Ciclismo, Rod Ellingworth torna in Ineos Grenadiers dopo un solo anno da team manager in Bahrain

Dopo essersi dimesso dal suo ruolo di team manager in Bahrain McLaren, Rod Ellingworth è pronto a tornare come direttore delle corse in Ineos Grenadiers, che aveva lasciato soltanto nel giugno del 2019. Contestualmente, come riportato da Cyclingnews, nella formazione britannica farà ritorno anche Dan Hunt, che dopo alcuni anni da direttore sportivo, dal prossimo anno ricoprirà la posizione di direttore delle prestazioni.

“Possiamo confermare le nomine di Rod Ellingworth come direttore delle gare e Dan Hunt come direttore delle prestazioni. Sia Rod che Dan si uniscono al team per contribuire a cementare un nuovo approccio alle corse e costruire qualcosa di importante sulle fondamenta poste in strada alla fine del 2020. Rod assumerà la guida del programma di corse, inclusa l’identificazione, lo sviluppo e il reclutamento dei talenti, mentre Dan si concentrerà sullo sviluppo della nostra strategia e dei nostri sistemi di performance “, ha detto un portavoce del team a Cyclingnews.

Ellingworth ha avuto un enorme successo al Team Sky / Ineos tra il 2010 e il 2019 e ha aiutato la squadra a trionfare nelle ultime edizioni del Tour de France. Era una parte importante del regime di gestione sotto Dave Brailsford, ma nel 2019 è stato avvicinato dalla Bahrain McLaren con la richiesta di guidare il loro assalto al Tour de France. Ellingworth ha guidato la squadra per tutta la stagione 2020, con Mikel Landa che è arrivato quarto al Tour de France. Tuttavia, la squadra è stata perseguitata dalle pressioni finanziarie dovute alla pandemia Covid-19, con differimenti salariali fino al 70% per alcuni corridori e personale durante la primavera.

La squadra non è stata in grado di massimizzare la propria forza nel mercato, con il solo ingaggio di Jack Haig per il 2021, mentre lo sponsor McLaren è stato costretto a fare un passo indietro per motivi finanziari. Ellingworth si è recato in Bahrain la scorsa settimana per una serie di riunioni e ha rassegnato le dimissioni lunedì scorso. Al momento della sua partenza, la Bahrain McLaren ha annunciato che Ellingworth voleva concentrarsi sullo sviluppo dei giovani talenti. “Negli ultimi giorni è stato con noi in Bahrain e sapevamo che aveva un’offerta da un’altra squadra”, ha dichiarato a Cyclingnews l’amministratore delegato della Bahrain-McLaren Milan Eržen.

Foto: Lapresse