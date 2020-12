Ciclismo, la Circus-Wanty Gobert cambia nome per la sua prima stagione World Tour

La Circus-Wanty Gobert e la catena di supermercati francesi Intermarché, sono orgogliosi di annunciare la firma di una partnership fino al 2023. Dal 1° gennaio 2021, Intermarché, rivenditore di prodotti alimentari del Gruppo Les Mousquetaires, diventerà title partner della squadra belga con licenza statunitense, che per la sua prima stagione tra le fila delle World Tour, sarà nominata Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Dal prossimo anno la formazione parteciperà al calendario della massima categoria, e correrà nelle principali gare belghe come Liegi-Bastogne-Liegi, Gand-Wevelgem, Freccia Vallone, Giro delle Fiandre, ma anche il Giro della Vallonia, e poi alle tre grandi corse a tappe della stagione, ossia il Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España, oltre a tutte le altre corse di una settimana e le grandi Classiche. In qualità di title partner, Intermarché sarà visibile su tutti i kit e le divise della squadra, sulle vetture e altri mezzi. Insieme, il rivenditore alimentare e la squadra, contribuiranno alla promozione dei valori della convivenza. Questa partnership rafforzerà il lavoro locale degli imprenditori Intermarché nei club e nelle associazioni sportive di tutti i livelli.

Jean-François Bourlart, direttore generale dell’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha dichiarato quanto segue nel comunicato stampa del team: “Con Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux siamo pronti a scrivere le prime righe di un nuovo capitolo nella storia della nostra formazione. Grazie all’acquisizione di Continuum Sports, siamo stati in grado di raggiungere una nuova pietra miliare sportiva nella storia della nostra squadra. Sono quindi molto felice di poter contare sul supporto di Intermarché per le prossime tre stagioni. Voglio ringraziare tutti i nostri partner storici, tra cui Circus. Scompariranno dal nome della squadra, ma nei prossimi anni resteranno un partner solido. Lo slogan del nostro partner è «Tutti uniti per una vita più economica». Quindi eccoci qui, con Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, tutti uniti verso la vittoria!”.

