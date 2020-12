Ciclismo, il ct del Belgio: “Prima o poi dovremo mettere da parte Gilbert e van Avermaet”

L’incarico di ct della Nazionale belga su strada è arrivato da poche settimane, va ad aggiungersi a quello che già aveva per quanto riguarda il ciclocross, disciplina da cui arriva. Sven Vanthourenhout non ha paura però di fare, quasi da subito, dichiarazioni importanti e di prendere decisioni che potrebbero sembrare piuttosto difficili per un nuovo arrivato.

L’ex ciclocrossista ha infatti chiarito, un’intervista rilasciata a SportWeekend, che le nuove generazioni sono pronte a salire alla ribalta, con i vecchi che a breve dovranno farsi da parte. Le sue parole: “Verrà un giorno in cui vinceremo con uno di loro, ma c’è di più di Van Aert ed Evenepoel. Tutti i corridori intorno sono forse persino più importanti e sarebbe bellissimo andare a segno anche con altri corridori. C’è una generazione, e non ho paura di fare i nomi, con Greg Van Avermaet e Philippe Gilbert che tra 1,2,3 o 4 anni dovrò deludere. Sarà difficile e ne sono già consapevole. Ci sto già pensando, perché non c’è un modo giusto di mettere la questione”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse