Ciclismo: si ritira Greg van Avermaet. “17 anni splendidi, sono orgoglioso”

“Sono un po’ deluso dal non aver potuto stare con i migliori per la mia ultima gara”. Non è andata nel migliore dei modi la chiusura della carriera per Greg van Avermaet che, dopo 17 anni da professionista, ha appeso la bicicletta al chiodo terminando le fatiche alla Paris-Tours di domenica.

L’oro alle Olimpiadi del 2016 come perla per il belga che vanta anche una Parigi-Roubaix, una Gand-Wevelgem, due tappe al Tour de France e la Tirreno-Adriatico del 2016.

Le sue parole a Het Nieuwsblad: “Sono felice di aver avuto una grande carriera e di essere stato in grado di raggiungere diversi risultati eccellenti. Penso di essere stato capace di fare anche di più di quel che speravo. In questo momento, apprezzo molto il cammino che ho fatto, perché so quanto è difficile raccogliere risultati. Sono stati 17 anni splendidi e sono orgoglioso di quello che ho ottenuto“.

Sull’ultimo periodo all’AG2R Citroen, non del tutto esaltante: “Non avrò ottenuto i miei migliori risultati, ma mi sono divertito e ho imparato molto. È un bel gruppo ed è stato bello farne parte, la squadra mi ha sempre sostenuto”.

Foto: Lapresse