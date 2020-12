Ciclismo, i nuovi nomi delle squadre World Tour: cosa cambia per il 2021? Stravolgimenti Qhubeka e DSM

Il 2021 porterà con sè diversi cambiamenti nel mondo del ciclismo. In ambito World Tour, dove militano le formazioni più importanti e dal budget più elevato, quelle col diritto e dovere di partecipare alle corse più rilevanti del panorama internazionale, ci sono stati diversi spostamenti per quanto concerne le forniture di biciclette e di abbigliamento. Non finisce qui, però, perché diverse compagini hanno proprio cambiato il loro nome in vista della stagione che incomincerà tra una decina di giorni. Ci sono degli stravolgimenti importanti. Dunque, per evitare di farci trovare impreparati quando torneneremo a vedere le gare, diamo uno sguardo a tutte queste novità.

La sudafricana NTT Pro Cycling, in cui militeranno anche Fabio Aru, Giacomo Nizzolo, Domenico Pozzovivo, diventerà Qhubeka Assos. Il Team Sunweb diventerà Team DSM. La Citroen subentra nel grande ciclismo e comparirà sulle maglie della AG2R, che non sarà più La Mondiale.

Marginali, invece, le modifiche di altre squadre: da Astana Pro Team si passa ad Astana Premier Teach (ma sarà per tutti sempre Astana), da Bahrain-McLaren a Bahrain-Victorious. La EF avrà Nippo come secondo sponsor (EF Education Nippo). Attenzione a quello che succederà in casa Mitchelton-Scott: cambio di biciclette (da Scott a Bianchi), dunque il nuovo nome dovrebbe essere GreenEDGE Cycling (un ritorno all’antico).

Il CCC Team è scomparso, la sua licenza è stata acquistata dalla Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux, che farà il suo debutto nel World Tour. Di seguito i nomi nuovi delle squadre World Tour 2021 e come sono cambiati rispetto al 2020.

NOMI NUOVE SQUADRE WORLD TOUR 2021:

AGR2R La Mondiale —> AG2R Citroen Team

Astana Pro Team —> Astana Premier Tech

Bahrain-McLaren —> Bahrain-Victorious

CCC Team scomparsa, la licenza è stata acquistata da Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux

EF Pro Cyclyng —> EF Education-NIPPO

Mitchelton-Scott —> GreenEDGE Cycling (in attesa di ufficialità)

NTT Pro Cycling Team —> Team Qhubeka ASSOS

Team Jumbo-Visma —> Jumbo-Visma

Team Sunweb —> Team DSM

Foto: Lapresse