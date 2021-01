L’Italia sarà il Paese più rappresentato nel World Tour di ciclismo nel 2021. Nonostante l’assenza di una squadra italiana nel massimo circuito internazionale del pedale, la nostra Nazione sarà quella col maggior numero di esponenti nella stagione che incomincerà tra poche settimane. Saranno infatti 62 i corridori provenienti dallo Stivale che pedaleranno in seno al gruppo per tutto l’anno, lo stesso numero di un’altra storica potenza come il Belgio, che ha però formazioni World Tour. Le due Nazioni faro del ciclismo internazionale staccano la grande rivale Francia (57), mentre Olanda e Spagna sono più lontane (rispettivamente con 40 e 37 atleti).

L’Italia è sicuramente in difficoltà sotto il profilo dei risultati, ma a livello quantitativo il tricolore primeggia ancora. Si tratta di un ritorno in prima posizione, perché nel 2020 era seconda con 61 professionisti al massimo livello. Un movimento che resta aggrappato al veterano Vincenzo Nibali per ottenere risultati nelle grandi corse a tappe, ma che ha trovato un nuovo fuoriclasse a cronometro come Filippo Ganna e che ha dalla sua tanti uomini per le corse di un giorno (Giacomo Nizzolo è Campione d’Europa, Alberto Bettiol ha vinto il Giro delle Fiandre nel 2019, Matteo Trentin è stato secondo ai Mondiali 2019), sperando nell’esplosione di qualche giovane di spicco.

Diamo uno sguardo a qualche altro numero, come riportato da Tuttobiciweb. Nel World Tour 2021 sono rappresentate 43 Nazioni per un totale di 556 ciclisti. Il più giovane sarà lo spagnolo Juan Ayuso, 18enne in forza alla UAE Emirates. Il più vecchio è lo spagnolo Alejandro Valverde: l’alfiere della Movistar compirà 41 anni il prossimo 25 aprile. Di seguito la classifica della Nazioni più rappresentate nel World Tour 2021.

NAZIONI PIÙ RAPPRESENTATE NEL WORLD TOUR CICLISMO 2021:

1. Italia 62

1. Belgio 62

3. Francia 57

4. Olanda 40

5. Spagna 37

6. Germania 35

7. Australia 34

8. Colombia 22

9. USA 18

Foto: Lapresse