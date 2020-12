Ciclismo, Flanders Classics 2021: un’altra stagione senza pubblico

Anche il prossimo anno non ci saranno spettatori al Giro delle Fiandre e il tutte le altre grandi Classiche del Belgio. Questa è la prima e netta affermazione arrivata da parte degli organizzatori delle Flanders Classics. All’alba della prossima primavera dovrebbe essere già disponibile un vaccino contro il Covid-19, la speranza più bella per uscire da questo lunghissimo tunnel, ma è inevitabile che, per preservare tutti quanti, una grande corsa come Giro delle Fiandre si svolgerà di nuovo senza pubblico, specialmente sui suoi luoghi simbolici come il Muur van Geraardsbergen, il Koppenberg, l’Oude Kwaremont e il Paterberg.

La prima Classica dovrebbe essere I’Omloop Het Nieuwsblad del prossimo 27 febbraio; e i preparativi sono già in pieno svolgimento ma: “Non ci sarà pubblico”. Questa è la dichiarazione rilasciata al De Morgen da parte del CEO delle Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel: “È così che lavoreremo per tutta la primavera delle Classiche”. Una decisione che riguarderà l’Omloop ma anche la Gand-Wevelgem (28 marzo), la Dwars door Vlaanderen (31 marzo), il Giro delle Fiandre (4 aprile) e il Brabantse Pijl (14 aprile).

“Ovviamente preferirei vedere Wout van Aert e Mathieu van der Poel pedalare fianco a fianco lungo l’Oude Kwaremont in mezzo ad un mare di persone – afferma Van Den Spiegel – Ma purtroppo non sarà così nemmeno nel 2021. Renderemo di nuovo consapevoli le persone, e poi abbiamo visto che si possono disputare le gare anche senza pubblico”. Mentre non è un’opzione quella di dover sconvolgere il calendario e organizzare le Flanders Classics più avanti nel corso dell’anno, quando la pandemia potrebbe essere finita perchè, come dichiara lo stesso Van Den Spiegel: “Ciò creerebbe solo incertezza”. In conclusione l’amministratore delegato ha sottolineato un altro punto: “Non ci è mai venuto in mente di non organizzare l’Omloop, la Gand-Wevelgem o la Ronde. Ma possiamo farlo ancora una volta, poi non sarà più possibile”.

