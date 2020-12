Ciclismo, l’E3 Harelbeke cambia nome e percorso per il 2021 con tre salite in più

E3 Saxo Bank Classic, sarà questa la nuova nomenclatura della celebre e così chiamata un po’ così da tutti E3 Harelbeke, che purtroppo quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, non si è potuta disputare. La piccola classica del Belgio che andrà in scena il prossimo 26 marzo, verrà chiamata così da ora in poi, dopo l’acquisizione di BinckBank da parte di Saxo Bank. Inoltre, secondo HLN, aggiungerà al suo percorso originale tre salite per l’edizione 2021, per un totale di 17 ascese.

Il Hogerlucht scomparirà dal tracciato, mentre verranno aggiunti il ​​Kanarieberg, l’Oude Kruisberg e l’Eikenberg, oltre ai classici Katteberg, La Houppe, Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Taaienberg, Berg Ten Stene, Boigneberg, Stationsberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat e Tiegemberg. L’ultimo muro sarà a poco più di 19 chilometri dal traguardo di Harelbeke.

Come detto in precedenza, la gara cambierà anche il suo nome da E3 BinckBank Classic, chiamata così dal 2019, a E3 Saxo Bank Classic a causa dell’acquisizione lo scorso anno della società di servizi finanziari olandese dalla banca d’investimento danese Saxo Bank, che molti fan conosceranno come sponsor della storica squadra World Tour tra il 2008 e il 2015.

La prima edizione della gara è stata nel 1958, e dal 2012 fa parte della serie di gare UCI World Tour. Il vincitore uscente del 2019 è stato Zdenek Stybar della Deceuninck-QuickStep. La corazzata belga di Patrick Lefevere ha trionfato in ben sette delle ultime sedici edizioni della gara. Tom Boonen, che ha corso con il Wolfpack dal 2003 fino al suo ritiro nel 2017, detiene il record per il maggior numero di vittorie all’E3 con cinque successi, dal 2004 al 2007 e di nuovo nel 2012.

